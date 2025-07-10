На конференції з питань відновлення України уклали угод на близько 10 млрд євро – Зеленський

На Конференції з питань відновлення України у Римі було досягнуто домовленостей на близько 10 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні у Римі в четвер.

За словами президента, на конференції було укладено близько 200 угод.

"Це, я вважаю, сильний результат, і сума домовленостей – про це вже всі говорили, говорила Джорджа (Мелоні. – Ред.) – більше 10 млрд євро. Це відчутно", – сказав Зеленський.

Раніше у своєму виступі на конференції Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла".

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії у Римі оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України.

Також вона оголосила про створення фонду відновлення України.