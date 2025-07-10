На Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме были достигнуты договоренности на около 10 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони в Риме в четверг.

По словам президента, на конференции было заключено около 200 соглашений.

"Это, я считаю, сильный результат, и сумма договоренностей – об этом уже все говорили, говорила Джорджа (Мелони. – Ред.) – более 10 млрд евро. Это ощутимо", – сказал Зеленский.

Ранее в своем выступлении на конференции Зеленский призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла".

Как сообщалось, президент Еврокомиссии в Риме объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины.

Также она объявила о создании фонда восстановления Украины.