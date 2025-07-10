США бачать збереження суверенітету України і вільний ринок основами її відбудови

Сполучені Штати Америки вважають, що партнери України мають домовитися про просування кількох принципів у рамках руху до відбудови України.

Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог у виступі на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Кіт Келлог виголосив промову, у якій підкреслював, що висловлює позицію адміністрації США, а не лише свою. Він, зокрема, закликав усіх донорів України до спільної позиції та "спільних принципів" щодо повоєнної України.

"Будь-яка діяльність з відбудови України має ґрунтуватися на збереженні національного суверенітету України", підкреслив він, кілька разів наголосивши, що суверенність повоєнної України є основою підходу США.

Втім, він висловив думку, що зараз стоїть питання про те, "який тип" держави будуватиме Україна.

"Я закликаю Україну і партнерів долучитися до таких зусиль з відбудови України, які зроблять пріоритетом посилення місцевого самоуправління, заохочуватимуть підприємництво серед українців у економіці, побудованій на принципах вільного ринку, та на відповідальному ухваленні рішень демократично обраним урядом", – окреслив він бачення США.

Також Кіт Келлог наголосив на потребі гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. "В економічному сенсі… інвесторам потрібна впевненість у тому, що будь-яка мирна угода, якої ми досягнемо, є довгостроковою. Тому ми й не фокусуємося лише на тимчасовому перемир'ї", – додав він.

Як повідомлялося, Келлог також оприлюднив бачення США щодо параметрів відновлення повоєнної України.

Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск заявив у Римі, що відновлення України неможливе без її перемоги у війні.

Інший учасник конференції, німецький канцлер Фрідріх Мерц, попросив Трампа і США бути разом з Європою у питанні України