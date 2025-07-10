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Мерц попросив Трампа і США залишатись "на одному боці" з Європою

Новини — Четвер, 10 липня 2025, 13:33 — Христина Бондарєва, З Рима

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати на чолі з президентом Трампом залишатись "на одному боці" разом з європейцями.

Про це Мерц заявив на Конференції з питань відновлення України у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Мерц вирішив адресувати повідомлення Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу на завершення свого виступу. 

"Залишайтесь з нами, залишайтесь з європейцями. Ми на одному боці, і ми прагнемо стабільного політичного порядку у цьому світі... Залишайтесь з нами на одному боці, на цій сторінці нашої спільної історії", – сказав Мерц.

Він також звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом негайно зняти свою блокаду з ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Крім того, Мерц закликав Україну рухатися шляхом реформ задля своєї успішної інтеграції до ЄС.

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Фрідріх Мерц Трамп США
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