Мерц попросив Трампа і США залишатись "на одному боці" з Європою

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати на чолі з президентом Трампом залишатись "на одному боці" разом з європейцями.

Про це Мерц заявив на Конференції з питань відновлення України у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Мерц вирішив адресувати повідомлення Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу на завершення свого виступу.

"Залишайтесь з нами, залишайтесь з європейцями. Ми на одному боці, і ми прагнемо стабільного політичного порядку у цьому світі... Залишайтесь з нами на одному боці, на цій сторінці нашої спільної історії", – сказав Мерц.

Він також звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом негайно зняти свою блокаду з ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Крім того, Мерц закликав Україну рухатися шляхом реформ задля своєї успішної інтеграції до ЄС.