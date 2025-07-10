США видят сохранение суверенитета Украины и свободный рынок основами ее восстановления

Соединенные Штаты Америки считают, что партнеры Украины должны договориться о продвижении нескольких принципов в рамках движения к восстановлению Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в выступлении на Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды".

Кит Келлог произнес речь, в которой подчеркивал, что выражает позицию администрации США, а не только свою. Он, в частности, призвал всех доноров Украины к общей позиции и "общим принципам" в отношении послевоенной Украины.

"Любая деятельность по восстановлению Украины должна основываться на сохранении национального суверенитета Украины", подчеркнул он, добавив, что суверенность послевоенной Украины является основой подхода США.

Впрочем, он выразил мнение, что сейчас стоит вопрос о том, "какой тип" государства будет строить Украина.

"Я призываю Украину и партнеров присоединиться к таким усилиям по восстановлению Украины, которые сделают приоритетом усиление местного самоуправления, будут поощрять предпринимательство среди украинцев в экономике, построенной на принципах свободного рынка, и на ответственном принятии решений демократически избранным правительством", – очертил он видение США.

Также Кит Келлог отметил необходимость гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. "В экономическом смысле... инвесторам нужна уверенность в том, что любое мирное соглашение, которого мы достигнем, является долгосрочным. Поэтому мы и не фокусируемся только на временном перемирии", – добавил он.

Как сообщалось, Келлог также обнародовал видение США относительно параметров восстановления послевоенной Украины.

В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил в Риме, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.

Другой участник конференции, немецкий канцлер Фридрих Мерц, попросил Трампа и США быть вместе с Европой в вопросе Украины