Двоє румунських добровольців були поранені в Україні

У результаті атаки російського дрона в Запорізькій області поранень зазнали двоє громадян Румунії, які воюють на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як зазначається, двоє румунських бійців брали участь на Запоріжжі в операції з виведення з першої лінії піхотної команди Міжнародного легіону. Дрон-пастка влучив у їхній автомобіль, який був серйозно пошкоджений.

Обидва румуни були поранені в результаті російського нападу з дрона, але їм вдалося вибратися з машини і пройти три кілометри пішки, поки вони не дісталися до бази, де вони були розміщені.

Один із них отримав серйозні поранення ніг і струс мозку та був госпіталізований на тиждень. Другий був виписаний через день після нападу, отримавши лише легкі поранення.

Обидва румунські добровольці вже повністю одужали, але, як зазначає Digi24, атака російського дрона могла мати серйозні наслідки.

Румуни входять до групи Getica – добровольчого підрозділу, який бореться на боці України у повномасштабній війні, розпочатій Росією в лютому 2022 року.

Минулого місяця повідомлялось, що в Україні зник безвісти литовський боєць-доброволець, який служив в Інтернаціональному легіоні.

Також стало відомо, що у Грузії вперше не відрядили почесну варту для зустрічі в аеропорту труни добровольця, якого привезли з України.