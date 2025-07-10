Двое румынских добровольцев были ранены в Украине

В результате атаки российского дрона в Запорожской области ранения получили двое граждан Румынии, которые воюют на стороне Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, двое румынских бойцов участвовали в Запорожье в операции по выводу из первой линии пехотной команды Международного легиона. Дрон-ловушка попал в их автомобиль, который был серьезно поврежден.

Оба румына были ранены в результате российского нападения с дрона, но им удалось выбраться из машины и пройти три километра пешком, пока они не добрались до базы, где они были размещены.

Один из них получил серьезные ранения ног и сотрясение мозга и был госпитализирован на неделю. Второй был выписан через день после нападения, получив лишь легкие ранения.

Оба румынские добровольцы уже полностью выздоровели, но, как отмечает Digi24, атака российского дрона могла иметь серьезные последствия.

Румыны входят в группу Getica – добровольческого подразделения, которое борется на стороне Украины в полномасштабной войне, начатой Россией в феврале 2022 года.

В прошлом месяце сообщалось, что в Украине пропал без вести литовский боец-доброволец, который служил в Интернациональном легионе.

Также стало известно, что в Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба добровольца, которого привезли из Украины.