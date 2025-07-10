Посольство Ватикану в Києві було пошкоджене під час атаки РФ

Під час російських повітряних атак проти України в ніч проти четверга зазнало незначних пошкджень посольство Ватикану в Києві.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News, про це повідомив нунцій (посол) Святого Престолу в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.

За словами Кульбокас, під час масованої російської атаки на Київ вночі пошкоджень зазнали приміщення Апостольської Нунціатури.

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків", – наголосив нунцій.

Осколки, підібрані на території нунціатури в Києві Фото: Vatican News

Він додав, що дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети", – додав Кульбокас.

Він уточнив, що працівники нунціатури не постраждали, і наголосив, що вона розташована у Шевченківському районі Києва, де є чимало посольств інших держав.

Нагадаємо, минулого тижня під час масштабного обстрілу Києва постраждав консульський відділ посольства Польщі.

Перед тим, у ніч проти 10 червня, внаслідок російської атаки по Києву постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.