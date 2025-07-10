Посольство Ватикана в Киеве было повреждено во время атаки РФ

Во время российских воздушных атак против Украины в ночь на четверг незначительные повреждения получило посольство Ватикана в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News, об этом сообщил нунций (посол) Святого Престола в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

По словам Кульбокаса, во время массированной российской атаки на Киев ночью повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.

"Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов", – подчеркнул нунций.

Осколки, подобраные на территории нунциатуры в Киеве Фото: Vatican News

Он добавил, что дипломаты Святого Престола лично слышали взрывы недалеко от посольства и видели поврежденные гражданские здания в нескольких десятках метров.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также повреждены гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти довольно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", – добавил Кульбокас.

Он уточнил, что сотрудники нунциатуры не пострадали, и подчеркнул, что она расположена в Шевченковском районе Киева, где находится немало посольств других государств.

Напомним, на прошлой неделе во время масштабного обстрела Киева пострадал консульский отдел посольства Польши.

Перед этим, в ночь на 10 июня, в результате российской атаки по Киеву пострадало здание недалеко от представительства Европейского Союза в Украине.