Польща висловила протест Росії через жорстокий обстріл Києва

Польща офіційно висловила протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це з’явились в офіційних X МЗС Польщі та посольства у Києві.

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, у якій висловило протест у зв’язку з повітряними ударами по українському цивільному населенню, згадавши, що постраждала також будівля польської дипмісії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", – зазначили у заяві.

МЗС 🇵🇱надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню 🇺🇦.



В їх результаті будівля @PLinUkraine була пошкоджена.



МЗС 🇵🇱 наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року. https://t.co/VwmgpVHLOH – PLinUkraine (@PLinUkraine) July 4, 2025

Вранці 4 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання засобів ППО Україні.

Глава МЗС Німеччини, який щойно повернувся з візиту до України, порадив подивитись фото з Києва тим, хто вірить, що "Путін прагне миру".

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.