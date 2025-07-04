Польща висловила протест Росії через жорстокий обстріл Києва
Польща офіційно висловила протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства.
Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це з’явились в офіційних X МЗС Польщі та посольства у Києві.
Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, у якій висловило протест у зв’язку з повітряними ударами по українському цивільному населенню, згадавши, що постраждала також будівля польської дипмісії.
"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", – зазначили у заяві.
МЗС 🇵🇱надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з авіаударами по населенню 🇺🇦.– PLinUkraine (@PLinUkraine) July 4, 2025
В їх результаті будівля @PLinUkraine була пошкоджена.
МЗС 🇵🇱 наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року. https://t.co/VwmgpVHLOH
Вранці 4 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання засобів ППО Україні.
Глава МЗС Німеччини, який щойно повернувся з візиту до України, порадив подивитись фото з Києва тим, хто вірить, що "Путін прагне миру".
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.