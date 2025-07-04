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Польща висловила протест Росії через жорстокий обстріл Києва

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 18:13 — Марія Ємець

Польща офіційно висловила протест Росії у зв’язку з масштабним нічним обстрілом Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це з’явились в офіційних X МЗС Польщі та посольства у Києві. 

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, у якій висловило протест у зв’язку з повітряними ударами по українському цивільному населенню, згадавши, що постраждала також будівля польської дипмісії

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", – зазначили у заяві. 

Вранці 4 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа відновити постачання засобів ППО Україні.

Глава МЗС Німеччини, який щойно повернувся з візиту до України, порадив подивитись фото з Києва тим, хто вірить, що "Путін прагне миру".

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.

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Польща Війна з РФ
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