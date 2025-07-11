Глава МЗС Польщі: Росія сама вибрала бути ворогом Заходу

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи відносини з РФ, заявив, що саме в Москві вибрали бути ворогом Заходу.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський зазначив, що Польща не хотіла мати Росію за ворога.

"Краще жити в мирі з сусідами, але якщо сусід нападає на іншого сусіда, який знаходиться поруч з нами, це має свої наслідки", – заявив він.

Він підкреслив, що "якщо Росія шпигує, посилає сюди паліїв, погрожує нам, в тому числі ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона ворог Заходу".

"Вона також веде у себе фашистську, імперську риторику – так вона привчає все своє суспільство до агресії, тому у нас є причини боятися Росії", – додав Сікорський.

Водночас він позитивно оцінив останні заяви президента США Дональд Трампа щодо Росії.

"Приємно, що президент США починає говорити те, що європейські лідери кажуть йому вже пів року, але справжнім випробуванням буде те, чи ухвалять Сполучені Штати новий пакет санкцій (проти Росії. – Ред.)", – зауважив глава польського МЗС.

Нещодавно Сікорський допустив, що влада господаря Кремля Владіміра Путіна може впасти в разі повторення гонки озброєнь часів холодної війни.

Він також говорив, що для Польщі близькість Росії є найкращим аргументом тримати оборонні витрати на високому рівні.