За 500 років ми навчилися: якщо росіяни вам погрожують, цьому слід вірити – Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що для його країни близькість Росії є найкращим аргументом тримати оборонні витрати на високому рівні.

Про це він сказав під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, чим ближче країни знаходяться до Росії, тим більше вони витрачають на оборону. Міністр зазначив, що в його країні громадянам радше довелося б пояснювати, чому витрати на оборону не збільшують, а не навпаки.

"За 500 років ми навчилися: якщо росіяни вам погрожують, ви можете цьому вірити", – сказав Сікорський.

"У Польщі кажуть, що кожна країна має армію: або свою власну, або іноземну. У середньо– та довгостроковій перспективі своя обійдеться дешевше", – зазначив він.

Крім того, Радослав Сікорський говорячи про потребу збільшення оборонних витрат і розширення оборонної промисловості заявив, що Європа повинна прагнути перевершити Росію в найближчі роки.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської Правди" Сергія Сидоренка Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал.