Глава МЗС Польщі: гонка озброєнь може повалити режим Путіна, як це було з СРСР

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що влада господаря Кремля Владіміра Путіна може впасти в разі повторення гонки озброєнь часів "Холодної війни".

Про це він сказав під час спілкування в четвер з групою журналістів, зокрема агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

На думку Сікорського, Путін має зрозуміти, що "він іде шляхом Брежнєва" – очільника Радянського Союзу часів "застою".

"Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, тому що витрачав занадто багато на озброєння, а зараз він робить те саме", – звернув увагу глава польського МЗС.

Він додав, що Росія нині веде "дуже дорогу війну" і своєю агресією підштовхнула весь Захід збільшити видатки на оборону.

"Путін буде змушений вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде таким самим (як для Радянського Союзу. – Ред.), але швидшим", – підсумував Сікорський.

Дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру раніше показало, що військові витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17%, до 693 млрд доларів, і стали основним чинником глобального зростання таких витрат у 2024 році.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Гаазі в середу було погоджено найбільше з кінця "Холодної війни" зростання оборонних витрат до 5% ВВП загалом.