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Глава МИД Польши: Россия сама выбрала быть врагом Запада

Новости — Пятница, 11 июля 2025, 14:28 — Ирина Кутелева

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя отношения с РФ, заявил, что именно в Москве выбрали быть врагом Запада.

Об этом польский министр сказал в интервью RMF24, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что Польша не хотела, чтоб Россия была ее врагом.

"Лучше жить в мире с соседями, но если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это имеет свои последствия", – заявил он.

Он подчеркнул, что "если Россия шпионит, посылает сюда поджигателей, угрожает нам, в том числе ядерным оружием, то Россия решила, что она враг Запада".

"Она также ведет у себя фашистскую, имперскую риторику – так она приучает все свое общество к агрессии, поэтому у нас есть причины бояться России", – добавил Сикорский.

В то же время он положительно оценил последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России.

"Приятно, что президент США начинает говорить то, что европейские лидеры говорят ему уже полгода, но настоящим испытанием будет то, примут ли Соединенные Штаты новый пакет санкций (против России – Ред.)", – отметил глава польского МИД.

Недавно Сикорский допустил, что власть хозяина Кремля Владимира Путина может пасть в случае повторения гонки вооружений времен холодной войны.

Он также говорил, что для Польши близость России является лучшим аргументом для поддержания оборонных расходов на высоком уровне.

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