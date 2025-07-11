У Латвії набули чинності обмеження для держслужбовців на поїздки до РФ та Білорусі

У Латвії з 11 липня набули чинності нові обмеження на подорожі до РФ та Білорусі для держслужбовців та співробітників стратегічних підприємств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Тепер зазначені особи зможуть здійснити поїзду до РФ та Білорусі лише за двох умов: для виконання службових обов’язків або з гуманітарних причин.

Нові правила поширюються на деяких працівників державного сектора. Наприклад, на осіб, яким видано спеціальний дозвіл на доступ до державної таємниці.

Обмеження запроваджені з урахуванням геополітичної ситуації, яка збільшує ризик загроз для держави і латвійських громадян при особистому в'їзді та перебуванні в країнах, що здійснюють шкідливу діяльність проти Латвії.

Для легального виїзду необхідно отримати дозвіл, виданий компетентним органом. В іншому випадку роботодавець може припинити з порушником трудові відносини.

Повідомляли також, що нещодавно Сейм Латвії в остаточному третьому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.

Крім того, в Латвії ухвалили поправки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.