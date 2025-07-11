В Латвии вступили в силу ограничения для госслужащих на поездки в РФ и Беларусь

В Латвии с 11 июля вступили в силу новые ограничения на путешествия в РФ и Беларусь для госслужащих и сотрудников стратегических предприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Теперь указанные лица смогут осуществить поездки в РФ и Беларуси только при двух условиях: для выполнения служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям.

Новые правила распространяются на некоторых работников государственного сектора. Например, на лиц, которым выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне.

Ограничения введены с учетом геополитической ситуации, которая увеличивает риск угроз для государства и латвийских граждан при личном въезде и пребывании в странах, осуществляющих вредную деятельность против Латвии.

Для легального выезда необходимо получить разрешение, выданное компетентным органом. В противном случае работодатель может прекратить с нарушителем трудовые отношения.

Сообщалось также, что недавно Сейм Латвии в окончательном третьем чтении принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.

Кроме того, в Латвии приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет на трудоустройство или оказание услуг в критической инфраструктуре гражданам России и Беларуси.