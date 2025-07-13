ЗМІ: Трамп вперше може надати фінансування для нової військової допомоги Україні

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість виділення Україні нових коштів вперше з моменту свого вступу на посаду в січні.

Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників в американських дипломатичних колах повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

Співрозмовники заявили, що нове фінансування може бути призначене для того, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала Україні ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами.

Джерело можливого нового фінансування для України залишається незрозумілим. Однак американські посадовці повідомили, що Трамп має у своєму розпорядженні $3,85 млрд, що залишилися від повноважень колишнього президента США Джо Байдена на скорочення військових витрат, які можуть бути використані для відправки американського військового обладнання в Україну.

Ще одним можливим шляхом фінансування військової допомоги Києву може бути конфіскація близько $5 млрд російських активів, що дозволяють зробити повноваження президента, проте ні Трамп, ні Байден не скористалися цим механізмом.

Як відомо, нещодавно Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Крім того, американський президент анонсував на понеділок, 14 липня, "важливу заяву" щодо Росії.

На додачу, 10 липня Штати вперше взяли участь у зустрічі "коаліції рішучих" – європейських держав, які обговорюють створення контингенту західних союзників в Україні як стримуючого фактору від нового нападу РФ після завершення поточної гарячої фази війни.

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