Представники США вперше взяли участь у зустрічі "коаліції рішучих"

У зустрічі "коаліції рішучих", покликаній гарантувати довгострокове припинення вогню в Україні, в четвер уперше взяли участь представники США.

Це випливає з повідомлення британського уряду за підсумками зустрічі, пише "Європейська правда".

Зазначається, що в зустрічі "коаліції рішучих" у четвер узяли участь прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, які перебували у британському штабі у Нортвуді.

А президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та інші лідери приєдналися до зустрічі онланй з Рима, де триває Конференція з питань відновлення України.

"Уперше до зустрічі приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Лінді Грем та сенатор Річард Блюменталь", – ідеться в повідомленні.

В уряді Британії також підрахували, що це вже шоста зустріч "коаліції рішучих" на рівні лідерів.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Великою Британією у лютому заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню, зокрема шляхом розміщення "сил гарантування".

На зустрічі у четвер лідери домовились про заснування штаб-квартири коаліції у Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що підтримка українських військових та оборонний потенціал США для допомоги їм будуть серед питань, які він порушить під час зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у четвер.