СМИ: Трамп впервые может предоставить финансирование для новой военной помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых средств впервые с момента своего вступления в должность в январе.

Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников в американских дипломатических кругах сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

Собеседники заявили, что новое финансирование может быть предназначено для того, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла Украине удары беспилотными летательными аппаратами и ракетами.

Источник возможного нового финансирования для Украины остается неясным. Однако американские чиновники сообщили, что Трамп имеет в своем распоряжении $3,85 млрд, оставшиеся от полномочий бывшего президента США Джо Байдена на сокращение военных расходов, которые могут быть использованы для отправки американского военного оборудования в Украину.

Еще одним возможным путем финансирования военной помощи Киеву может быть конфискация около $5 млрд российских активов, позволяющих сделать полномочия президента, однако ни Трамп, ни Байден не воспользовались этим механизмом.

Как известно, недавно Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правительств РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Кроме того, американский президент анонсировал на понедельник, 14 июля, "важное заявление" по России.

Кроме того, 10 июля США впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – европейских государств, которые обсуждают создание контингента западных союзников в Украине как сдерживающего фактора от нового нападения РФ после завершения текущей горячей фазы войны.

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