Трамп подтвердил намерение отправить Украине вооружение, в частности Patriot

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Об этом он заявил журналистам на авиабазе Эндрюс, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, США отправят Украине "разнообразное сложное военное оборудование, а они заплатят за него 100%".

"И это точно то, чего мы хотели достичь... Чем больше мы отправим оборудования, тем больше они нам за него заплатят. Звучит неплохо, правда? Так и должно было быть уже давно", – добавил он.

Президент США отметил, что еще не согласовал количество, однако добавил, что "за это заплатит Европейский Союз".

Трамп также подтвердил намерение отправить Украине Patriot. Однако из слов президента не было понятно, имеются ли в виду сами комплексы или ракеты-перехватчики к ним.

"Мы отправим Patriot, которые им отчаянно нужны. Потому что Путин удивляет многих людей. Он хорошо говорит, а вечером все бомбит. Поэтому это проблема, и мне это не нравится", – сказал он.

Недавно Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Кроме того, 10 июля США впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – европейских государств, которые обсуждают создание контингента западных союзников в Украине как сдерживающего фактора от нового нападения РФ после завершения текущей горячей фазы войны.

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