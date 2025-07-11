Начальник генштабу Франції Тьєррі Бурхар вважає, що Росія є довгостроковою і масштабною загрозою для країни та що Кремль визначив Францію "однією з пріоритетних цілей".

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це генерал заявив під час рідкісної пресконференції.

Тьєррі Бурхар зауважив, що Росія так чи інакше фігурує у всіх загрозах для країни і являє собою "довготривалу, близьку і найбільш багатовимірну загрозу".

"Кремль визначив Францію однією зі своїх пріоритетних цілей", – заявив він.

Генерал зазначив, що російська загроза проявляється у всіх сферах – у повітрі, космосі, на морі, у кіберпросторі.

"Росіяни "наступають" замасковано", – зауважив Бурхар.

Зокрема він висловив стурбованість діяльністю російських субмарин та сигналами про наміри мілітаризації Росією космічних технологій, зокрема застосування спеціалізованих супутників.

Генерал заявив, що фактично Росія вже веде проти Франції гібридну війну у різних вимірах.

Як приклади цього він назвав антифранцузьку інформаційну кампанію в Африці, недружні дії всередині Франції через агентів та інформаційний вплив – як, наприклад, в історії з появою зірок Давида на будівлях у Парижі, появою бутафорних трун "з французькими військовими" перед Ейфелевою вежею та у вигляді зображень на будівлях на тлі обговорень про потенційні формати підтримки України, нагнітанням паніки довкола появи блощиць у громадських місцях у місяці перед Олімпійськими іграми.

Генерал додав, що проти Франції ведеться шпигунська діяльність.

Тьєррі Бурхар згадав також про недружні дії Китаю, окремо вказавши на інформаційну кампанію з метою дискредитації французького оборонпрому.

Він додав, що недруги Франції в інформаційному впливі передусім намагаються бити по національній згуртованості, а найпоширенішим інструментом впливу є дезінформація. Генерал зауважив, що таким загрозам важко протидіяти і важко офіційно довести, хто за ними стоїть.