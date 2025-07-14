Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье призвал к существенному увеличению расходов на оборону страны, в частности, из-за угрозы со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Euractiv.

Макрон предупредил, что свобода Европы находится под угрозою, как никогда со времен Второй мировой войны.

"Мы живем в переломный момент", – сказал Макрон в речи перед вооруженными силами накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии.

В своей речи он также осудил "империалистическую политику", "аннексионные устремления" и идею "права сильного", имея в виду Россию.

"Никогда еще мир на нашем континенте не зависел в такой степени от решений, которые мы принимаем сейчас", – подчеркнул французский президент.

По его словам, оборонный бюджет Франции должен быть увеличен на 3,5 млрд евро в 2026 году, а затем еще на 3 млрд евро в 2027 году.

"Если вы хотите, чтобы вас боялись, вы должны быть сильными", – сказал он, призвав все правительственные ведомства к "мобилизации" для национальной обороны.

Помимо увеличения бюджета, французское правительство также стремится укрепить "национальную сплоченность" в условиях глобальных кризисов, заявили представители Елисейского дворца.

Ожидается, что Макрон обрисует возможную кампанию по мобилизации молодежи, которой должна быть предоставлена "возможность служить", заявили представители его администрации.

Как известно, начальник французского Генштаба Тьерри Бурхар считает, что Россия является долгосрочной и масштабной угрозой для страны и что Кремль определил Францию "одной из приоритетных целей".

Сам Макрон во время выступления в британском парламенте во вторник подчеркнул особую роль Парижа и Лондона в обеспечении европейской безопасности.