ЄС викликає представників Х поговорити про їхній суперечливий ШІ-бот

Європейська комісія запросила представників соцмережі X на зустріч, щоб обговорити її чат-бот на базі штучного інтелекту Grok після низки згенерованих ним суперечливих заяв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами речника Єврокомісії Томаса Реньєра, виконавчий орган ЄС запросив Х на "технічну зустріч" щодо Grok.

Він не уточнив, чи прийняли запрошення представники соцмережі та коли воно може відбутись.

Соцмережа X має статус "дуже великої онлайн-платформи" відповідно до Акта ЄС про цифрові послуги. Це означає, що вона повинна дотримуватися суворих вимог прозорості.

Минулого тижня ШІ-чатбот Grok потрапив під шквал критики за образливі відповіді, в яких він прославляв Адольфа Гітлера як найкращу людину для боротьби з нібито "ненавистю до білих" і "сподівався", що лісові пожежі на півдні Франції очистять бідні райони Марселя від наркоторгівлі.

У серії дописів, опублікованих після оновлення моделі штучного інтелекту X, Grok також вжив образливі висловлювання на адресу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, назвавши його "зрадником".

Паралельно у Туреччині заблокували доступ до Grok після того, як він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.