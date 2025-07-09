У Туреччині заблокували ШІ-бота Grok за ймовірні образи Ердогана

У Туреччині заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok, розробленого компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска, після того як він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За повідомленнями турецьких ЗМІ, Grok начебто генерував образливий контент про Ердогана, коли йому ставили певні питання турецькою мовою.

Відтак у середу, 9 липня, головна прокуратура Анкари оголосила про початок офіційного розслідування інциденту. Це перший випадок в Туреччині, коли доступ до штучного інтелекту було заборонено.

Управління інформаційних і комунікаційних технологій Туреччини (BTK) прийняло заборону після рішення суду, посилаючись на порушення турецького законодавства, яке вважає образи президента кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Ні X, ні Маск не прокоментували це рішення.

Як пише агентство, питання політичної упередженості, мови ненависті та точності чат-ботів зі штучним інтелектом є предметом занепокоєння принаймні з моменту запуску ChatGPT від OpenAI у 2022 році, коли Grok опублікував контент, звинувачений в похвалах на адресу Адольфа Гітлера.

У серпні минулого року Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram без офіційного пояснення причин.

А нещодавно турецькі правоохоронці повідомили про затримання мерів трьох великих міст на півдні країни, які належать до опозиційних партій.