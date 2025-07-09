У Польщі допустили, що можуть заблокувати роботу Х

У Польщі не виключили того, що можуть заблокувати роботу соцмережі Х в країні на тлі того, як чат-бот Grok, що працює на базі штучного інтелекту, публікував антисемітські висловлювання, а також образливі коментарі на адресу прем'єр-міністра Дональда Туска.

Про це в інтерв’ю RMF24 сказав віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ повідомляли, що X видалила кілька дописів Grok, що містили підозрілі антисемітські висловлювання. Зазначалось, що Grok, судячи з усього, висловлював похвалу Адольфу Гітлеру.

Також ЗМІ писали про лайливі коментарі Grok на адресу Туска, його політичну кар'єру та особисте життя. Зокрема, у відповідь на питання користувачів чат-бот називав Туска "клятим зрадником", "рудою повією" і "опортуністом, який продає суверенітет за посади в ЄС".

Польський міністр висловив "огиду" до того, що відбувається на соціальній платформі Ілона Маска, де також працює чат-бот Grok.

"Я читав про те, що відбувається, і маю враження, що ми вступаємо на вищий рівень мови ненависті, який керується алгоритмами, і що сьогодні закривати на це очі, не помічати або сміятися над цим…є помилкою", – зазначив Гавковський.

В польському уряді мають намір повідомити про порушення до Європейської комісії, щоб вона це розслідувала і наклала штраф на Х.

На запитання про можливість блокування Х у Польщі міністр відповів: "Я б розглядав такі можливості. Я нічого не виключаю".

Водночас він додав, що наразі планів щодо блокування Х в Польщі немає.

"Ми повинні мати не тільки юридичні можливості, але й право приймати рішення, наприклад, про те, що ці платформи припинили роботу", – зазначив Гавковський.

Раніше стало відомо, що у Туреччині заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok.

Повідомляли також, що Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах Європейського Союзу.