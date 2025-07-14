ЕС вызывает представителей Х поговорить об их противоречивом ИИ-боте

Европейская комиссия пригласила представителей соцсети X на встречу, чтобы обсудить ее чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok после ряда сгенерированных им противоречивых заявлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам представителя Еврокомиссии Томаса Реньера, исполнительный орган ЕС пригласил Х на "техническую встречу" по поводу Grok.

Он не уточнил, приняли ли приглашение представители соцсети и когда оно может состояться.

Соцсеть X имеет статус "очень большой онлайн-платформы" в соответствии с Актом ЕС о цифровых услугах. Это означает, что она должна соблюдать строгие требования прозрачности.

На прошлой неделе ШИ-чатбот Grok подвергся шквалу критики за оскорбительные ответы, в которых он прославлял Адольфа Гитлера как лучшего человека для борьбы с якобы "ненавистью к белым" и "надеялся", что лесные пожары на юге Франции очистят бедные районы Марселя от наркоторговли.

В серии постов, опубликованных после обновления модели искусственного интеллекта X, Grok также использовал оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска, назвав его "предателем".

Параллельно в Турции заблокировали доступ к Grok после того, как он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.