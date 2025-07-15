ЄС допускає призупинення безвізу для Грузії через її антизахідний розворот

Європейський Союз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня.

Каллас зазначила, що ключовими темами обговорення будуть 18-й пакет санкцій проти Росії за агресію проти України, а також Грузія.

"Ми бачимо певний серйозний відкат у Грузії та обговоримо, що ще ми можемо зробити. "На столі" є усі варіанти – включно з призупиненням безвізового режиму та іншими елементами, які можуть змусити грузинську владу змінити розрахунок", – зазначила Кая Каллас.

Нагадаємо, минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".