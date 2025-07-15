ЕС допускает приостановление безвиза для Грузии из-за ее антизападного разворота

Европейский Союз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, которая выбрала антидемократический курс.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля.

Каллас отметила, что ключевыми темами обсуждения будут 18-й пакет санкций против России за агрессию против Украины, а также Грузия.

"Мы видим определенный серьезный откат в Грузии и обсудим, что еще мы можем сделать. "На столе" есть все варианты – включая приостановление безвизового режима и другие элементы, которые могут заставить грузинскую власть изменить расчеты", – отметила Кая Каллас.

Напомним, на прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".