У Грузії готують нове посилення покарань за участь у протестах

Керівна партія Грузії ініціювала посилення покарання для учасників протестів у разі повторних затримань.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Парламент Грузії у прискореному режимі розглядає поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, якими пропонують карати адміністративним арештом за повторне порушення статей, які часто приписують учасникам протестів.

Зокрема, це статті про "лайку і неналежну поведінку у громадських місцях", "невиконання законних вимог поліції, включно зі словесними образами", "образа посадових осіб під час виконання службових обов’язків", "блокування доріг та порушення правил проведення мітингів".

У понеділок проєкт вже пройшов перший розгляд у юридичному комітеті.

Винятки з такого нововведення планують залишити лише для вагітних, матерів дітей віком до 12 років, неповнолітніх та осіб, що мають особливі обмеження за станом здоров’я.

Раніше протестувальникам забронили закривати обличчя і приносити на акції лазери, а також влаштовувати пікети біля домівок посадовців. Також зросли суми штрафів та адміністративних арештів.

Нагадаємо, у червні в Тбілісі протестували проти вироку 21-річному активісту, якого засудили до 4,5 років в’язниці за звинуваченням у нападі на поліцейських під час антиурядових протестів.

Європарламент у червні схвалив резолюцію з осудом репресій проти журналістів і громадянського суспільства в Грузії.