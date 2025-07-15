Каллас розраховує на політичне рішення щодо 18-го пакета санкцій проти РФ 15 липня

Політичне рішення щодо затвердження 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути ухвалене 15 липня під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Таку оцінку висловила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, спілкуючись з журналістами перед початком засідання, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рада ЄС у закордонних справах 15 липня може затвердити політичне рішення щодо схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.

"Ми сподіваємося також на досягнення політичної згоди щодо 18-го пакета санкцій. Ми дуже близькі до цього й сподіваємося, що рішення буде ухвалено сьогодні", – заявила Каллас.

Головна дипломатка ЄС також висловила сподівання, що "американці теж вживуть заходів зі своїм пакетом санкцій або тарифами, щоб тиск на Росію посилився і вона справді припинила цю війну".

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.

Словаччина раніше заявляла, що блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

За інформацією "ЄвроПравди", окрім Словаччини, проти 18-го пакета санкцій почала виступати Мальта, але вона заперечує проти конкретної його частини – різкого зниження стелі ціни на російську нафту.