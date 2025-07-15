Каллас рассчитывает на политическое решение по 18-му пакету санкций против РФ 15 июля

Политическое решение об утверждении 18-го пакета санкций Европейского Союза против России может быть принято 15 июля во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Такую оценку высказала высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, общаясь с журналистами перед началом заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Совет ЕС по иностранным делам 15 июля может утвердить политическое решение об одобрении 18-го пакета санкций против РФ.

"Мы надеемся также на достижение политического согласия по 18-му пакету санкций. Мы очень близки к этому и надеемся, что решение будет принято сегодня", – заявила Каллас.

Главный дипломат ЕС также выразила надежду, что "американцы тоже примут меры со своим пакетом санкций или тарифами, чтобы давление на Россию усилилось и она действительно прекратила эту войну".

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.

Словакия ранее заявляла, что будет блокировать санкции против России, пока не получит гарантии от Еврокомиссии, что не понесет убытки после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

По информации "ЕвроПравды", кроме Словакии, против 18-го пакета санкций начала выступать Мальта, но она возражает против конкретной его части – резкого снижения потолка цены на российскую нефть.