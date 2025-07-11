Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у п'ятницю, 11 липня, так і не вдалось затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС на умовах анонімності.

"Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ", – заявив один з дипломатів.

Як зазначило джерело, не виключено, що посли ЄС у Брюсселі можуть зібратись на вихідних з метою обговорення санкцій.

При цьому співрозмовники "ЄвроПравди" висловили надію, що протягом вихідних позицію Словаччини вдасться змінити.

Якщо Словаччину не вдасться переконати, то пакет санкцій буде обговорений (і, можливо, затверджений) міністрами закордонних справ у вівторок, 15 липня, на засіданні Ради ЄС.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Як заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо, Словаччина блокуватиме нові санкції, доки не отримає чітких гарантій, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.