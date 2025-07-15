Совет ЕС окончательно продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Во вторник, 15 июля, Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев на территории Европейского Союза до 4 марта 2027 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из чиновников Совета ЕС.

Совет ЕС продлил временную защиту для граждан Украины на территории Евросоюза до 4 марта 2027 года.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Как сообщала "ЕвроПравда", после 4 марта 2027 года, когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться обратно в Украину или изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу. Перечень предложенных рекомендаций можно прочитать здесь.

Напомним, что 3 июня Совет ЕС принял политическое решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.