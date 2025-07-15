У Фінляндії стався масштабний зсув ґрунту під автошляхом, одна людина постраждала

У південній частині Фінляндії зсув ґрунту зруйнував ділянку дороги регіонального значення, що є вже другим випадком на ній за менш як рік.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Зсув ґрунту під автошляхом 23 в районі міста Кеуруу неподалік Ювяскюля стався у вівторок о 9 ранку. Під час цього постраждав працівник компанії-підрядника, що виконувала роботи, загрози для його життя немає.

Photo: Central Finland ELY Centre

Разом з ґрунтом обвалилось від кількох до десятка метрів дорожного полотна в обох напрямках, проїхати там неможливо. У зв’язку з інцидентом автомобілі спрямовують об’їзними шляхами.

Подібний випадок на цьому ж автошляху, але на іншій ділянці, стався у жовтні 2024 році.

Зсув, який стався 15 липня, відбувся якраз під час дослідження стабільності ґрунту на цій ділянці дороги у зв’язку з жовтневим інцидентом – після нього припустили, що подібне може статися в в інших місцях, та хотіли з’ясувати, де є такі ризики.

"Ми здійснювали подальші дослідження якраз тому, що побоювались такої ситуації. А у підсумку вона все одно стала повною несподіванкою", – прокоментував керівник робіт Йоуні Саунамякі.

Повне відновлення зруйнованої ділянки займе кілька місяців. На ній хочуть встановити такі ж стабілізуючі конструкції, як на місці жовтневого обвалу. Ймовірно, рух запустять поетапно – спершу по одній смузі, по черзі пропускаючи то один, то інший напрямок.

Нагадаємо, в червні у Швейцарії евакуювали село на сході країни через загрозу зсуву.

Перед цим у травні обвал гірського льодовика спричнив масштабну повінь у селі громади Блаттен, що практично знищила його.