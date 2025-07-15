В Финляндии произошел масштабный оползень под автодорогой, один человек пострадал

В южной части Финляндии оползень разрушил участок дороги регионального значения, что является уже вторым случаем на ней за менее чем год.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Оползень под автодорогой 23 в районе города Кеуруу недалеко от Ювяскюля произошел во вторник в 9 утра. В результате пострадал работник компании-подрядчика, выполнявшей работы, угрозы его жизни нет.

Photo: Central Finland ELY Centre

Вместе с грунтом обрушилось от нескольких до десятка метров дорожного полотна в обоих направлениях, проехать там невозможно. В связи с инцидентом автомобили направляют по объездным путям.

Подобный случай на этой же автодороге, но на другом участке, произошел в октябре 2024 года.

Оползень, который произошел 15 июля, случился как раз во время исследования стабильности грунта на этом участке дороги в связи с октябрьским инцидентом – после него предположили, что подобное может произойти в других местах, и хотели выяснить, где есть такие риски.

"Мы проводили дальнейшие исследования именно потому, что опасались такой ситуации. А в итоге она все равно стала полной неожиданностью", – прокомментировал руководитель работ Йоуни Саунамяки.

Полное восстановление разрушенного участка займет несколько месяцев. На нем хотят установить такие же стабилизирующие конструкции, как на месте октябрьского обвала. Вероятно, движение запустят поэтапно – сначала по одной полосе, поочередно пропуская то одно, то другое направление.

Напомним, в июне в Швейцарии эвакуировали село на востоке страны из-за угрозы оползня.

Перед этим в мае обвал горного ледника вызвал масштабное наводнение в селе общины Блаттен, которое практически уничтожило его