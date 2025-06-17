У Швейцарії евакуювали село через загрозу зсуву скель

Швейцарська влада евакуювала село на сході країни через загрозу зсуву скель.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на заяву місцевої влади, передає "Європейська правда".

Жителям села Брієнц/Брінцаульс, розташованого приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Давоса, заборонено в'їзд до села, оскільки, за словами місцевої влади, "масив скель на плато над селом почав рухатися настільки швидко, що загрожує обвалом".

Також припинено сільськогосподарські роботи в цьому районі, а власники худоби перевезли тварин із навколишніх пасовищ.

Влада повідомила, що регіон уважно контролюється за допомогою систем раннього попередження. Це не перший випадок евакуації: мешканців Брієнца вже евакуйовували в листопаді та в червні два роки тому – перед тим як масивний уламок скелі зійшов із гори, лише дивом оминувши село.

Також у вівторок, 17 червня, провідні страхові компанії Швейцарії оприлюднили попередню оцінку збитків, завданих затопленням села Блаттен на південному заході країни 28 травня.

Сума оцінюється приблизно в 320 млн швейцарських франків (близько $393 млн), понад 80% з яких припадає на пошкодження будівель і рухомого майна.

Решта – близько 60 млн франків (приблизно $73,8 млн) – становлять збитки, завдані підприємствам і автотранспорту.

Нагадаємо, у травні влада села Блаттен взялась за евакуацію худоби, аби вберегти її від імовірного обвалу найближчими днями.

А в травні 2023 року з Брієнца евакуювали 84 мешканців після того, як влада заявила про ризик обвалу вершини гори Інзель, що височіє над селом.