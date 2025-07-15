Путіна можна зупинити силою, тепер навіть Трамп це розуміє – прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що змусити очільника Кремля Владіміра Путіна зупинити війну можливо тільки силою, а американський президент Дональд Трамп не одразу це усвідомив.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Міхал заяив, що президент США не одразу усвідомив, що домовитися з Путіним неможливо.

"Як і деякі європейські лідери, коли спалахнула війна, американський президент думав, що зможе чогось досягти, поговоривши з Путіним. Але я думаю, що тепер вони зрозуміли, що це не так. Ми, європейці, знаємо, що Росії не можна довіряти. Єдиний спосіб зупинити її – це сила, – сказав прем'єр Естонії.

Також він впевнений: глава Кремля продовжує війну через внутрішньополітичні причини.

"Для Путіна та його режиму страх – єдиний спосіб залишитися при владі", – підсумував Міхал.

Напередодні президент США укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.