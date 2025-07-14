Трамп: НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї

Американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок, 14 липня, Трамп підтвердив, що погодився на угоду про постачання зброї до України, а також похвалився, що США виробляють "найкраще військове обладнання у світі".

Нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив він.

Рютте, своєю чергою, заявив, що Україна отримає "величезну кількість військової техніки".

"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів", – сказав він.

Генсек НАТО заявив, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди, зокрема він згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.

Він також зазначив, що НАТО працюватиме через свої механізми, щоб "чітко знати, що потрібно українцям".

Також Трамп висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Зазначимо, 14 липня Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

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