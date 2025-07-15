Путина можно остановить силой, теперь даже Трамп это понимает – премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что заставить главу Кремля Владимира Путина остановить войну можно только силой, а американский президент Дональд Трамп не сразу это понял.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Михал заявил, что президент США не сразу осознал, что договориться с Путиным невозможно.

"Как и некоторые европейские лидеры, когда разразилась война, американский президент думал, что сможет чего-то добиться, поговорив с Путиным. Но я думаю, что теперь они поняли, что это не так. Мы, европейцы, знаем, что России нельзя доверять. Единственный способ остановить ее – это сила", – сказал премьер Эстонии.

Также он уверен: глава Кремля продолжает войну по внутриполитическим причинам.

"Для Путина и его режима страх – единственный способ остаться у власти", – подытожил Михал.

Накануне президент США в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень суровые тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.