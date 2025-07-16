Мешканці румунських містечок над Дунаєм стали свідками чергових ударів РФ біля Ізмаїла

У румунських селах та містечках на Дунаї в ніч проти 16 липня бачили і чули чергову атаку російських БПЛА, спрямовану по Ізмаїльському району України.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мешканці Тульчі, що навпроти Ізмаїла, зафільмували трасери, спалахи і пожежу на українському березі Дунаю під час ударів РФ по Ізмаїльському району.

З репортажу Digi24

Водночас повітряної тривоги у цих районах Румунії не оголошували, на відміну від багатьох попередніх разів.

Місто Тульча розташоване приблизно за 16 км від Ізмаїла, а найближчі румунські населені пункти, як село Плауру – лише за кількасот метрів.

За роки повномасштабної війни неодноразово були випадки, коли російські БПЛА падали на румунському березі, у тому числі в глибині території. Після таких інцидентів у румунському прикордонні над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу.

Під час деяких повітряних атак РФ по Україні Румунія піднімала винищувачі.

Польща також почала піднімати авіацію під час масштабних комбінованих повітряних атак РФ проти України після випадків падіння ракет на своїй території.