Жители румынских городков над Дунаем стали свидетелями очередных ударов РФ возле Измаила

В румынских селах и городках на Дунае в ночь на 16 июля видели и слышали очередную атаку российских БПЛА, направленную на Измаильский район Украины.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Жители Тульчи, что напротив Измаила, сняли на камеру трассеры, вспышки и пожар на украинском берегу Дуная во время ударов РФ по Измаильскому району.

Из репортажа Digi24

В то же время воздушной тревоги в этих районах Румынии не объявляли, в отличие от многих предыдущих раз.

Город Тульча находится примерно в 16 км от Измаила, а ближайшие румынские населенные пункты, такие как село Плауру – всего в нескольких сотнях метров.

За годы полномасштабной войны неоднократно были случаи, когда российские БПЛА падали на румынском берегу, в том числе в глубине территории. После таких инцидентов в румынском пограничье над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу.

Во время некоторых воздушных атак РФ по Украине Румыния поднимала истребители.

Польша также начала поднимать авиацию во время масштабных комбинированных воздушных атак РФ против Украины после случаев падения ракет на своей территории.