Румунія піднімала винищувачі через "Шахеди" над Дунаєм, кажуть про ймовірне падіння БПЛА

Румунія вночі 17 січня піднімала винищувачі через атаку російських БПЛА на українські міста над Дунаєм, один з безпілотників міг впасти на румунському березі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вночі о 01:46 для мешканців румунських селищ над Дунаєм оголосили повітряну тривогу, з боку українського берега бачили вибухи.

Кадр з репортажу Digi24

Міністерство оборони згодом повідомило, що піднімало два винищувачі F-16. Літаки повернулись на базу приблизно через дві години.

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Також у відомстві повідомили, що в районі селища Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, виявили місце "можливого падіння безпілотника". На місці працюють фахівці, збираючи докази для подальшого розслідування.

"Міністерство національної оборони надсилає рішучий сигнал осуду цих атак, здійснюваних РФ проти цивільних цілей в Україні та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", – додали у Міноборони, додавши також, що повідомили про ці події структури НАТО.

Це останній із серії схожих випадків за роки повномасштабної війни Росії проти України.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Нагадаємо, російські БПЛА неодноразово залітали і на територію Молдови. Також на початку вересня російський "Шахед" вперше залетів на територію Латвії через Білорусь і розбився там.