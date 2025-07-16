ЗМІ: скорочення в Держдепі вдарили по аналітиках щодо Росії та України

Серед приблизно 1350 працівників Державного департаменту США, звільнених минулого тижня, були старші аналітики бюро розвідки, в тому числі люди, які спеціалізуються на Росії та Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на кількох нинішніх і колишніх американських посадовців, передає "Європейська правда".

Звільнення означають втрату експертного потенціалу в той час, як президент Трамп відновлює свої зусилля з врегулювання війни між Росією та Україною, що є однією з його головних зовнішньополітичних цілей.

Ці звільнення були одними з кількох у Бюро розвідки і досліджень, широко відомому як INR. Бюро не має шпигунів і не веде власного спостереження, але надає аналіз світових подій, який допомагає спрямовувати американську дипломатію.

Невідомо, скільки аналітиків розвідки було звільнено в п'ятницю, і бюро все ще зберігає працівників, які зосереджуватимуться на Росії та Україні після злиття двох офісів в рамках INR. Еллен Маккарті, колишня співробітниця Державного департаменту, яка очолювала бюро протягом двох років під час першого терміну Трампа, сказала, що скорочення робочих місць було "недалекоглядним".

У п'ятницю працівники Державного департаменту були повідомлені про те, що їхні робочі місця були скорочені в рамках плану реорганізації, розробленого держсекретарем Марко Рубіо.

План, який Рубіо охарактеризував як оптимізацію з метою зменшення роздутості, інертності та "радикальної ідеології", передбачає закриття та консолідацію сотень офісів у Сполучених Штатах. Оголошені скорочення не торкнуться закордонних операцій та персоналу.

Мало хто з працівників, які втратять роботу, матиме можливість претендувати на іншу роботу в Державному департаменті, якщо взагалі матиме таку можливість.

Держдепартамент не надав конкретного обґрунтування реорганізації свого розвідувального відомства. У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник департаменту заявив, що зміни дозволять зробити бюро більш раціональним, ефективним і гнучким, не ставлячи під загрозу його основні функції, і що будь-які твердження про протилежне є "безпідставними політичними нападками".

INR відома тим, що у цій службі працюють експерти з особливо глибокими знаннями, а також готовністю кидати виклик консенсусу.

Наприклад, коли Сполучені Штати обговорювали вторгнення в Ірак у 2002 році, INR не погодилося з оцінкою Національної розвідки, яка стверджувала, що Ірак відновлює свою програму створення ядерної зброї. Ця незгода виявилася правильною.

Маккарті сказала, що бюро є одним з найменших, але найбільш надійних підрозділів розвідувального співтовариства США, відомим своєю "глибокою експертизою, неполітизованим аналізом і тривалою інституційною пам'яттю".

Згідно з повідомленням, яке Рубіо направив до Конгресу, його реорганізація призведе до закриття або об'єднання кількох офісів в рамках INR. У документі йдеться про об'єднання аналітичних відділів бюро по Європі та Росії і Євразії в новий аналітичний відділ по Європі і Росії.

План скорочень і реорганізації є предметом двох слухань у Конгресі цього тижня: одне з них відбулося у вівторок у Комітеті закордонних справ Палати представників, а друге – у Сенатському комітеті з міжнародних відносин, заплановане на середу вранці.

Нагадаємо, у квітні Рубіо оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

Перед тим ЗМІ писали про те, що в адміністрації Трампа прагнуть суттєво скоротити бюджет Держдепу США.