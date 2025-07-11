ЗМІ: з Держдепу США звільняють понад 1300 співробітників

Державний департамент США з 11 липня розпочав масові звільнення співробітників, згідно з планом реорганізації, оприлюдненим адміністрацією президента Дональда Трампа раніше цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на умовах анонімності розповів співробітник Держдепу у коментарі AP.

За його словами, відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США.

Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим AP, співробітники дипломатичної служби, яких стосуються звільнення, будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого вони офіційно втратять роботу.

Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці схвалили це рішення як давно назріле і необхідне для того, щоб зробити Держдеп більш компактним і ефективним.

Водночас скорочення були різко розкритиковані нинішніми і колишніми дипломатами, які заявляють, що це послабить вплив США і їхню здатність протистояти наявним і новим загрозам за кордоном.

Нагадаємо, у квітні Рубіо оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

Перед тим ЗМІ писали про те, що в адміністрації Трампа прагнуть суттєво скоротити бюджет Держдепу США.