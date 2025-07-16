СМИ: сокращения в Госдепе затронули аналитиков, занимавшихся Россией и Украиной

Среди примерно 1350 работников Государственного департамента США, уволенных на прошлой неделе, были старшие аналитики бюро разведки, в том числе люди, которые специализируются на России и Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких нынешних и бывших американских чиновников, передает "Европейская правда".

Увольнения означают потерю экспертного потенциала в то время, как президент Трамп возобновляет свои усилия по урегулированию войны между Россией и Украиной, что является одной из его главных внешнеполитических целей.

Эти увольнения были одними из нескольких в Бюро разведки и исследований, широко известном как INR. Бюро не имеет шпионов и не ведет собственного наблюдения, но предоставляет анализ мировых событий, который помогает направлять американскую дипломатию.

Неизвестно, сколько аналитиков разведки было уволено в пятницу, и бюро все еще сохраняет работников, которые будут сосредотачиваться на России и Украине после слияния двух офисов в рамках INR. Эллен Маккарти, бывшая сотрудница Государственного департамента, которая возглавляла бюро в течение двух лет во время первого срока Трампа, сказала, что сокращение рабочих мест было "недальновидным".

В пятницу работники Государственного департамента были уведомлены о том, что их рабочие места были сокращены в рамках плана реорганизации, разработанного госсекретарем Марко Рубио.

План, который Рубио охарактеризовал как оптимизацию с целью уменьшения раздутости, инертности и "радикальной идеологии", предусматривает закрытие и консолидацию сотен офисов в Соединенных Штатах. Объявленные сокращения не коснутся зарубежных операций и персонала.

Мало кто из работников, которые потеряют работу, будет иметь возможность претендовать на другую работу в Государственном департаменте, если вообще будет иметь такую возможность.

Госдепартамент не предоставил конкретного обоснования реорганизации своего разведывательного ведомства. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель департамента заявил, что изменения позволят сделать бюро более рациональным, эффективным и гибким, не ставя под угрозу его основные функции, и что любые утверждения об обратном являются "безосновательными политическими нападками".

INR известна тем, что в этой службе работают эксперты с особенно глубокими знаниями, а также готовностью бросать вызов консенсусу.

Например, когда Соединенные Штаты обсуждали вторжение в Ирак в 2002 году, INR не согласилось с оценкой Национальной разведки, которая утверждала, что Ирак возобновляет свою программу создания ядерного оружия. Это несогласие оказалось правильным.

Маккарти сказала, что бюро является одним из самых маленьких, но самых надежных подразделений разведывательного сообщества США, известным своей "глубокой экспертизой, неполитизированным анализом и длительной институциональной памятью".

Согласно сообщению, которое Рубио направил в Конгресс, его реорганизация приведет к закрытию или объединению нескольких офисов в рамках INR. В документе говорится об объединении аналитических отделов бюро по Европе и России и Евразии в новый аналитический отдел по Европе и России.

План сокращений и реорганизации является предметом двух слушаний в Конгрессе на этой неделе: одно из них состоялось во вторник в Комитете иностранных дел Палаты представителей, а второе – в Сенатском комитете по международным отношениям, запланированное на среду утром.

Напомним, в апреле Рубио объявил о реформе внешнеполитического ведомства, которая прежде всего заключается в сокращении и оптимизации ряда структур.

Перед тем СМИ писали о том, что в администрации Трампа стремятся существенно сократить бюджет Госдепа США.