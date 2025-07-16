Литва збила безпілотний апарат, який залетів з Білорусі

Литовські прикордонники збили невеликий безпілотний апарат, який залетів на територію країни з Білорусі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба країни (VSAT), передає LRT, пише "Європейська правда".

За допомогою антидронового обладнання прикордонники в Шальчинінкському районі Литви збили невеликий безпілотний апарат, який влетів з Білорусі. За даними VSAT, такі безпілотники використовуються контрабандистами.

Фото: LRT

У ніч проти середи, 16 липня, співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для літального апарата, поблизу кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі. Одночасно вони помітили невеликий безпілотний апарат, що летів від кордону з Білоруссю в бік території Литви.

Патрульні VSAT застосували засіб перехоплення безпілотних літальних апаратів. Об'єкт, щодо якого було застосовано засіб, почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі і впав.

Прикордонники знайшли розбитий дрон, оснащений GPS-пристроєм, приблизно за 4 км від кордону.

Фото: LRT

Фото: LRT

Нагадаємо, 10 липня Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат, схожий на саморобний дрон. Згодом стало відомо, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".

На тлі цього інциденту, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни побудувати регіональну "стіну проти безпілотників" і підготуватися до масового виробництва безпілотних літальних апаратів.