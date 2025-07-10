У Литві підтвердили, що їхній повітряний простір порушив російський дрон "Гербера"

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що об’єктом, який порушив повітряний простір країни з боку Білорусі, був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шакалієне наводить LRT.

Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.

"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера". Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, для чого він був запущений. На цей час у нас немає даних, що він був запущений на нашу територію навмисно", – сказала литовська міністерка.

Водночас представник литовської армії раніше заявляв, що не може підтвердити, чи міг цей об'єкт бути російським дроном "Гербера".

"Наразі збираються докази, проводяться сканування, працюють різні машини, техніка та військові, а також сапери. І наразі збираються докази, щоб визначити точну модель. Наразі я не хотів би це підтверджувати, оскільки не хочу випереджати події", – говорив він.

За його словами, розслідування, яке зараз проводиться, не повинно затягнутися.

Майор також зазначає, що об'єкт, який прилетів до Литви, впав самостійно і пробув у повітряному просторі країни приблизно три хвилини.

Як повідомляли раніше, спочатку дрон сплутали із "Шахедом". Тому було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.

Об'єкт, який у четвер о 11:30 перетнув повітряний простір Литви, як стверджували військові експерти, ймовірно, був саморобним літальним пристроєм і не становив загрози.

Він розбився на території Литви, приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю.

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс розповів, що об’єкт був зроблений із фанери та пінопласту.