Кубілюс після "Гербери" РФ на території Литви закликав будувати "стіну проти безпілотників"

Комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни побудувати регіональну "стіну проти безпілотників" і підготуватися до масового виробництва безпілотних літальних апаратів на тлі того, як минулого тижня російський дрон впав на території Литви.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

10 липня Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат схожий на саморобний дрон. Згодом стало відомо, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Коментуючи цей інцидент Кубілюс заявив, що він показує, що "можливість проникнення безпілотника на територію Литви є реальною".

"Чи готова Литва захищатися від таких безпілотників і чи має вона для цього необхідні можливості, залишається відкритим питанням", – зауважив він.

Відтак єврокомісар закликав регіональні уряди, які розробляють фізичні засоби захисту вздовж східного кордону ЄС, також внести в свої плани технології на основі дронів.

"Я продовжую закликати Литву та країни регіону, які працюють над так званим Планом безпеки східного кордону, вийти за межі фізичних бар'єрів", – наголосив він.

За словами Кубілюса, мало що свідчить про те, що Литва та її балтійські сусіди готові протистояти вторгненням дронів з Росії.

"Сьогодні йдеться не лише про виробництво або накопичення дронів. Нам потрібні навчені команди, готові в будь-який момент швидко виготовити необхідну кількість дронів, пристосованих до потреб дронної стіни", – акцентував єврокомісар.

Він додав, що Литва та країни Балтії повинні розробити єдину концепцію не тільки для прикордонних огорож, але й для створення технологічних засобів захисту, включно із можливістю масового виробництва дронів.

Нагадаємо, у червні Міністерство національної оборони Литви оголосило, що завершує процедури закупівлі стаціонарних систем виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

Також відомо, що у відповідь на нові геополітичні виклики цього року Міністерство внутрішніх справ Литви планує оновити системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією.

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