Мігранти кинули коктейль Молотова у польських прикордонників на кордоні з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні на прикордонників та солдатів напали мігранти із камінням та коктейлями Молотова; глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що агресія на східному кордоні країни посилюється.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У середу, 16 липня, речник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський заявив, що напередодні, опісля 22:00, на польсько-білоруському кордоні поблизу села Черемхи, на прикордонників і військових "напали люди з іншого боку загородження".

"На наших прикордонників посипався град каменів, а один з нападників кинув у них коктейль Молотова. Пляшка розбилася на дорозі, і розлита рідина загорілася. На щастя, ніхто не постраждав", – заявив він.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden

z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n – Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025

Добжинський наголосив: інцидент не міг статися без відома і згоди білоруських служб.

Інцидент також підтвердив речник Головного командування прикордонних військ полковник Анджей Юзьвяк. Офіцер зазначив, що протягом деякого часу спостерігається помітне збільшення кількості спроб незаконного перетину державного кордону на польсько-білоруській ділянці.

"Агресія на східному кордоні посилюється. Солдати піддаються нападу не тільки камінням, а й пляшками з легкозаймистими рідинами", – прокоментував цей інцидент Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що "завдяки змінам у законодавстві військові тепер мають чіткі правила застосування зброї та повний правовий захист".

Косіняк-Камиш зазначив, що впродовж останніх 24 годин було зафіксовано майже 220 таких інцидентів, а з початку цього року – понад 17 тисяч схожих випадків.

Йдеться про те, що з осені 2024 року діють положення закону, підготовленого Міністерством оборони, про підтримку солдатів та офіцерів, основною метою якого є підвищення безпеки тих, хто служить на кордоні.

На початку червня у Польщі за день зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, мігранти кілька разів нападали на прикордонників.

З 7 липня набуло чинності рішення польського уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів, але цей період може бути продовжений.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив таке рішення необхідністю припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.