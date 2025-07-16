Мигранты бросили коктейль Молотова в польских пограничников на границе с Беларусью
На польско-белорусской границе на пограничников и солдат напали мигранты с камнями и коктейлями Молотова; глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что агрессия на восточной границе страны усиливается.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
В среду, 16 июля, представитель Министерства внутренних дел Яцек Добжинский заявил, что накануне, после 22:00, на польско-белорусской границе вблизи села Черемхи, на пограничников и военных "напали люди с другой стороны заграждения".
"На наших пограничников посыпался град камней, а один из нападавших бросил в них коктейль Молотова. Бутылка разбилась на дороге, и разлитая жидкость загорелась. К счастью, никто не пострадал", – заявил он.
Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden– Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025
z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n
Добжинский подчеркнул: инцидент не мог произойти без ведома и согласия белорусских служб.
Инцидент также подтвердил представитель Главного командования пограничных войск полковник Анджей Юзьвяк. Офицер отметил, что в течение некоторого времени наблюдается заметное увеличение количества попыток незаконного пересечения государственной границы на польско-белорусском участке.
"Агрессия на восточной границе усиливается. Солдаты подвергаются нападению не только камнями, но и бутылками с легковоспламеняющимися жидкостями", – прокомментировал этот инцидент Косиняк-Камыш.
Он напомнил, что "благодаря изменениям в законодательстве, военные теперь имеют четкие правила применения оружия и полную правовую защиту".
Косиняк-Камыш отметил, что в течение последних 24 часов было зафиксировано почти 220 таких инцидентов, а с начала этого года – более 17 тысяч подобных случаев.
Речь идет о том, что с осени 2024 года действуют положения закона, подготовленного Министерством обороны, о поддержке солдат и офицеров, основной целью которого является повышение безопасности тех, кто служит на границе.
В начале июня в Польше за день зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, мигранты несколько раз нападали на пограничников.
С 7 июля вступило в силу решение польского правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.
Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил такое решение необходимостью прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.