Мигранты бросили коктейль Молотова в польских пограничников на границе с Беларусью

На польско-белорусской границе на пограничников и солдат напали мигранты с камнями и коктейлями Молотова; глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что агрессия на восточной границе страны усиливается.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В среду, 16 июля, представитель Министерства внутренних дел Яцек Добжинский заявил, что накануне, после 22:00, на польско-белорусской границе вблизи села Черемхи, на пограничников и военных "напали люди с другой стороны заграждения".

"На наших пограничников посыпался град камней, а один из нападавших бросил в них коктейль Молотова. Бутылка разбилась на дороге, и разлитая жидкость загорелась. К счастью, никто не пострадал", – заявил он.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden

z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n – Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025

Добжинский подчеркнул: инцидент не мог произойти без ведома и согласия белорусских служб.

Инцидент также подтвердил представитель Главного командования пограничных войск полковник Анджей Юзьвяк. Офицер отметил, что в течение некоторого времени наблюдается заметное увеличение количества попыток незаконного пересечения государственной границы на польско-белорусском участке.

"Агрессия на восточной границе усиливается. Солдаты подвергаются нападению не только камнями, но и бутылками с легковоспламеняющимися жидкостями", – прокомментировал этот инцидент Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что "благодаря изменениям в законодательстве, военные теперь имеют четкие правила применения оружия и полную правовую защиту".

Косиняк-Камыш отметил, что в течение последних 24 часов было зафиксировано почти 220 таких инцидентов, а с начала этого года – более 17 тысяч подобных случаев.

Речь идет о том, что с осени 2024 года действуют положения закона, подготовленного Министерством обороны, о поддержке солдат и офицеров, основной целью которого является повышение безопасности тех, кто служит на границе.

В начале июня в Польше за день зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, мигранты несколько раз нападали на пограничников.

С 7 июля вступило в силу решение польского правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил такое решение необходимостью прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.